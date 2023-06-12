В Чехии подсчитали убытки от отсутствия туристов из России

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
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Чехия — привлекательная для туристов страна. У нее богатая история и прекрасные природные ландшафты. Однако в последнее время количество российских туристов в Чехии сократилось, и сейчас туристический сектор считает убытки.
Известно, что чешский турист тратит около 700 крон в день, в то время как россияне ежедневно оставляли в этой стране свыше 3,5 тысячи крон.
В 2019 году в Чехии отдохнули около 880 тысяч человек. Затем этот показатель несколько снизился, а в минувшем году вырос до 840 тысяч туристов.
Причем за этот период число иностранных путешественников сократилось с 400 тысяч до менее чем 300 тысяч, а доля россиян уменьшилась с 61 тысячи до пары тысяч. Российские туристы оказались более платежеспособными, что сказалось на финансовой стороне туристической сферы.
С целью компенсировать сокращение количества путешественников из России турфирмы Чехии собираются привлечь отдыхающих с Ближнего Востока и из стран бывшего СССР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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