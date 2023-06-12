Ушаков сообщил о намеченной встрече Путина с африканскими политиками

Представитель администрации российского президента, занимающийся международными вопросами, Юрий Ушаков сообщил о намеченной встрече между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и представителями делегации семи африканских государств. Он сообщил, что эта встреча представителей государств Африки с Путиным намечена на 17 июня.

Африканские политики намереваются обсудить свою инициативу по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Они собираются провести переговоры также с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским.

Уточняется, что они планирует прибыть в Санкт-Петербург из Киева, где намерены обсудить свою инициативу с Зеленским.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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