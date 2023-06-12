«Лента.ру»: Российские туристы стали чаще ездить в Африку

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На фоне ограничений на поездки в Европу россияне все чаще выбирают для отдыха страны Африки. В связи с возникшим интересом российских туристов к африканскому континенту отменяются визовые требования, запускаются прямые рейсы и предлагаются разнообразные туры. Кроме того, цены на проживание и экскурсии в последнее время значительно снизились и стали более привлекательными для путешественников.
Туристов привлекают местный колорит, национальные парки, сафари с дикими животными, живописные побережья Индийского и Атлантического океанов, а также роскошные отели на белоснежных песчаных пляжах. Туристы едут в Африку, чтобы полюбоваться пустынями с бархатным песком, природными заповедниками с уникальными дикими животными и гигантскими каньонами. Рестораны в африканском стиле с простыми формами и грубыми текстурами предлагают желающим отведать необычные деликатесы, такие как мясо крокодила, антилопы, зебры, страуса, а также высушенных насекомых и червей.
По данным авиакомпании Ethiopian Airlines, в минувшем году россияне вдвое чаще стали посещать африканские страны. Наиболее популярными направлениями являются Сейшельские острова, включая Южную Африку и Танзанию. Российских туристов можно встретить в Намибии, Кении, Эфиопии, Зимбабве, Нигерии, Мали, Гвинее, Анголе, Гане и на Мадагаскаре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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