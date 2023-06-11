«Царьград»: турки избирательно хамят туристам из России

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
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Отдыхавшие в Турции россияне все чаще рассказывают о неприятных инцидентах, которые приобретают массовый характер. Выходит, что российские туристы получают откровенное хамство в придачу к дорогостоящему сервису в турецких отелях.
Недавно стало известно, что семья из России приехала в Турцию и забронировала номер в пятизвездочном отеле. Однако спокойно отдохнуть россиянам не удалось. Дело в том, что сотрудники отеля обращались с ними довольно грубо и угрожали выселить из апартаментов. Как потом выяснилось, в этом отеле обслуживание предоставлялось исключительно немецким гостям. Персонал в таких отелях делает все для того, чтобы туристы из России чувствовали себя незаметно на курорте.
Еще одна россиянка вместе с мужем отправилась в Анталью, где их пытались всячески ущемить. По словам девушки, турки ведут себя так, будто они «позволили нам приехать, а мы еще и права качаем». Девушка рассказала, что ее соотечественники, отдыхавшие на этом курорте, тоже остались недовольны отношением к себе со стороны персонала отеля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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