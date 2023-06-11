SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

Вчера, 22:19

0

Image 16+
SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами
Фото из открытых источников

В настоящее время большинство грузинского населения выражает радостное настроение и оптимизм. Страна в предвкушении нового наплыва отдыхающих, туристов и путешественников из Российской Федерации. Этот здоровый оптимизм грузин отражает их надежду на улучшение экономической ситуации и развитие туристической индустрии в собственном государстве. 

Недавнее открытие прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси и Кутаиси, а также открытие новых таможенно-пропускных пунктов свидетельствуют о растущем туристическом потоке из России. Все пляжи в городе Батуми предлагают российским путешественникам естественные спа-процедуры. В наличии постоянно имеется горячая галька и теплое море, что весьма привлекает отдыхающих в эти места. Россияне из разных регионов, включая Карелию и Петрозаводск, прибывают в Грузию со своими семьями, что может свидетельствовать о популярности грузинского курортного направления среди российских туристов. 

В целом положительное отношение грузинского населения к восстановлению связей с Россией и встрече российских туристов отражает надежду на развитие туризма и улучшение взаимоотношений между двумя странами. 

Данную информацию разместили журналисты новостного онлайн-портала Smotrim.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

Вчера, 22:19

Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

Вчера, 13:54

Додон выразил мнение об отношениях между Российской Федерацией и Молдавией

Вчера, 12:59

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

11-06-2023, 11:14

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

10-06-2023, 15:24

В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

10-06-2023, 09:44

Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин

9-06-2023, 11:24

Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в ЕС

8-06-2023, 09:29

Британка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

7-06-2023, 11:24

Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

7-06-2023, 09:14

С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

7-06-2023, 08:59

Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

6-06-2023, 15:54

Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

6-06-2023, 11:19

Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

6-06-2023, 09:29

Россиянам рассказали, как получить визу, каким маршрутом лететь и чем оплачивать

5-06-2023, 10:54

Ли сделал заявление о Тайване

5-06-2023, 09:34

Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

4-06-2023, 11:59

Дипломат США сделал заявление о влиянии Китая на Северную Корею

4-06-2023, 08:39

Российские дипломаты прокомментировали меры США по ДСНВ

2-06-2023, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

11-06-2023, 18:49

0

Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...

Подробнее
Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

0

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...

Подробнее
76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

11-06-2023, 14:34

0

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

11-06-2023, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее
Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

10-06-2023, 19:45

0

Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...

Подробнее
АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

Вчера, 12:14

0

Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...

Подробнее
Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

11-06-2023, 10:34

0

Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...

Подробнее
Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

11-06-2023, 16:04

0

Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов...

Подробнее