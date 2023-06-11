SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...Подробнее
В настоящее время большинство грузинского населения выражает радостное настроение и оптимизм. Страна в предвкушении нового наплыва отдыхающих, туристов и путешественников из Российской Федерации. Этот здоровый оптимизм грузин отражает их надежду на улучшение экономической ситуации и развитие туристической индустрии в собственном государстве.
Недавнее открытие прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси и Кутаиси, а также открытие новых таможенно-пропускных пунктов свидетельствуют о растущем туристическом потоке из России. Все пляжи в городе Батуми предлагают российским путешественникам естественные спа-процедуры. В наличии постоянно имеется горячая галька и теплое море, что весьма привлекает отдыхающих в эти места. Россияне из разных регионов, включая Карелию и Петрозаводск, прибывают в Грузию со своими семьями, что может свидетельствовать о популярности грузинского курортного направления среди российских туристов.
В целом положительное отношение грузинского населения к восстановлению связей с Россией и встрече российских туристов отражает надежду на развитие туризма и улучшение взаимоотношений между двумя странами.
Данную информацию разместили журналисты новостного онлайн-портала Smotrim.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...Подробнее
Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...Подробнее
8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...Подробнее
Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...Подробнее
Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...Подробнее
Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...Подробнее
Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...Подробнее
Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...Подробнее
Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...Подробнее
Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов...Подробнее
Комментировать