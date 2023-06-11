SMOTRIM сообщает, что Грузия встречает туристов России солнцем, морем и горами

В настоящее время большинство грузинского населения выражает радостное настроение и оптимизм. Страна в предвкушении нового наплыва отдыхающих, туристов и путешественников из Российской Федерации. Этот здоровый оптимизм грузин отражает их надежду на улучшение экономической ситуации и развитие туристической индустрии в собственном государстве.

Недавнее открытие прямых авиарейсов из Москвы в Тбилиси и Кутаиси, а также открытие новых таможенно-пропускных пунктов свидетельствуют о растущем туристическом потоке из России. Все пляжи в городе Батуми предлагают российским путешественникам естественные спа-процедуры. В наличии постоянно имеется горячая галька и теплое море, что весьма привлекает отдыхающих в эти места. Россияне из разных регионов, включая Карелию и Петрозаводск, прибывают в Грузию со своими семьями, что может свидетельствовать о популярности грузинского курортного направления среди российских туристов.

В целом положительное отношение грузинского населения к восстановлению связей с Россией и встрече российских туристов отражает надежду на развитие туризма и улучшение взаимоотношений между двумя странами.

Данную информацию разместили журналисты новостного онлайн-портала Smotrim.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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