Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
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Популярный кубинский курорт Варадеро стал пунктом отправления для россиян, которые планируют добраться до территории США. Таким образом, граждане России используют Кубу как транзитный пункт, чтобы легально попасть в Америку. Российские путешественники протоптали необычный маршрут, используя следующую схему. Сначала они отправляются на курорт Варадеро, затем — в Гавану, а оттуда — в Мексику.
Заметим, что россияне не могут попасть в Мексику напрямую, так как сейчас нет прямых рейсов из России. Поэтому граждане РФ выбирают маршрут с пересадкой в Стамбуле или Дубае, что обходится дороже.
Все эти перемещения осуществляются без нарушений. Затем путешественники переходят через американскую границу. Один из туристов рассказал, что применяя эту схему, за последние две недели через отель, в котором он останавливался, прошло шесть человек. Однако использование такой схемы может иметь негативные последствия. Дело в том, что незаконное пересечение границы, как и нелегальное пребывание на территории США, наказуемо согласно американским законам. Нарушителей могут депортировать и наложить запрет на въезд в страну сроком на пять лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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