Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

Сегодня, 13:54

0

Image 16+
Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США
Фото из открытых источников

Популярный кубинский курорт Варадеро стал пунктом отправления для россиян, которые планируют добраться до территории США. Таким образом, граждане России используют Кубу как транзитный пункт, чтобы легально попасть в Америку. Российские путешественники протоптали необычный маршрут, используя следующую схему. Сначала они отправляются на курорт Варадеро, затем —  в Гавану, а оттуда — в Мексику.

Заметим, что россияне не могут попасть в Мексику напрямую, так как сейчас нет прямых рейсов из России. Поэтому граждане РФ выбирают маршрут с пересадкой в Стамбуле или Дубае, что обходится дороже.

Все эти перемещения осуществляются без нарушений. Затем путешественники переходят через американскую границу. Один из туристов рассказал, что применяя эту схему, за последние две недели через отель, в котором он останавливался, прошло шесть человек. Однако использование такой схемы может иметь негативные последствия. Дело в том, что незаконное пересечение границы, как и нелегальное пребывание на территории США, наказуемо согласно американским законам. Нарушителей могут депортировать и наложить запрет на въезд в страну сроком на пять лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

Сегодня, 13:54

Додон выразил мнение об отношениях между Российской Федерацией и Молдавией

Сегодня, 12:59

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

Вчера, 11:14

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

10-06-2023, 15:24

В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

10-06-2023, 09:44

Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин

9-06-2023, 11:24

Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в ЕС

8-06-2023, 09:29

Британка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

7-06-2023, 11:24

Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

7-06-2023, 09:14

С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

7-06-2023, 08:59

Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

6-06-2023, 15:54

Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

6-06-2023, 11:19

Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

6-06-2023, 09:29

Россиянам рассказали, как получить визу, каким маршрутом лететь и чем оплачивать

5-06-2023, 10:54

Ли сделал заявление о Тайване

5-06-2023, 09:34

Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

4-06-2023, 11:59

Дипломат США сделал заявление о влиянии Китая на Северную Корею

4-06-2023, 08:39

Российские дипломаты прокомментировали меры США по ДСНВ

2-06-2023, 09:59

Российского туриста шокировали цены в турецкой столовой

1-06-2023, 12:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

Вчера, 18:49

0

Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...

Подробнее
Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

0

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...

Подробнее
76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

Вчера, 14:34

0

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

Вчера, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее
Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

10-06-2023, 19:45

0

Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...

Подробнее
Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Вчера, 10:34

0

Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...

Подробнее
АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

Сегодня, 12:14

0

Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...

Подробнее
Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

Гладков проинформировал о перемещении жителей Шебекинского округа в другие регионы

10-06-2023, 09:09

0

Свыше 700 жителей Шебекинского округа Белгородской области уже переселили в другие регионы России. Об этом в своем...

Подробнее