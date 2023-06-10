Занимавший раннее должность молдавского президента Игорь Додон сделал заявление об отношениях между Российской Федерацией и Молдавией. Он отметил, что при нынешнем политическом руководстве Молдавии отношения сотрудничества между двумя государствами уменьшились. Однако, считает он, поскольку издавна отношения между русскими и молдавскими народами были дружественными и они выстраивали отношения в разных сферах, то, полагает Додон, впоследствии прежнее широкое сотрудничество на государственном уровне между Российской Федерацией и Молдавией опять расширится.

«Я знаю, что и российский, и молдавский народы хотят дружить. Я уверен, что мы вернемся к доброму партнерству между нашими странами», – считает он.

Недавно проведенный в Молдавии социологический опрос показал, что среди молдавского населения сильны настроения на расширение сотрудничества с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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