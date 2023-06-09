Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

В издании «Politico» опубликована статья, в которой рассказывается о разведывательной деятельности Китая по отношению к США. В ней сообщается, что еще в 2019 году Китай заметно активизировал свою деятельность по сбору информации о США. Уточняется, что это выразилось в организации новых военных баз Китаем ближе к США.

В частности сообщается, что Китай строил базу на Кубе. Однако, китайское политическое руководство не сообщало об этом, оно засекретило эту информацию. В 2021 году, сообщается в статье, об этой базе было сообщено американскому президенту Джозефу Байдену. После этого в Пекин отправились американские дипломаты для урегулирования этой ситуации. Тем не менее, в статье отмечено, что Китай продолжает проводить сбор разведывательной информации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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