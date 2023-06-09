Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США
Фото из открытых источников

В издании «Politico» опубликована статья, в которой рассказывается о разведывательной деятельности Китая по отношению к США. В ней сообщается, что еще в 2019 году Китай заметно активизировал свою деятельность по сбору информации о США. Уточняется, что это выразилось в организации новых военных баз Китаем ближе к США. 

В частности сообщается, что Китай строил базу на Кубе. Однако, китайское политическое руководство не сообщало об этом, оно засекретило эту информацию. В 2021 году, сообщается в статье, об этой базе было сообщено американскому президенту Джозефу Байдену. После этого в Пекин отправились американские дипломаты для урегулирования этой ситуации. Тем не менее, в статье отмечено, что Китай продолжает проводить сбор разведывательной информации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

Сегодня, 11:14

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Вчера, 17:54

Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

Вчера, 15:24

В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

Вчера, 09:44

Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин

9-06-2023, 11:24

Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в ЕС

8-06-2023, 09:29

Британка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

7-06-2023, 11:24

Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

7-06-2023, 09:14

С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

7-06-2023, 08:59

Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

6-06-2023, 15:54

Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

6-06-2023, 11:19

Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

6-06-2023, 09:29

Россиянам рассказали, как получить визу, каким маршрутом лететь и чем оплачивать

5-06-2023, 10:54

Ли сделал заявление о Тайване

5-06-2023, 09:34

Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

4-06-2023, 11:59

Дипломат США сделал заявление о влиянии Китая на Северную Корею

4-06-2023, 08:39

Российские дипломаты прокомментировали меры США по ДСНВ

2-06-2023, 09:59

Российского туриста шокировали цены в турецкой столовой

1-06-2023, 12:09

Политолог Журавлев выразил мнение о саммите, который готовят представители Киева

1-06-2023, 11:29

Журналист издания «Telegraph» выразил мнение о влиянии переизбрания Эрдогана на ЕС

31-05-2023, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

Вчера, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Вчера, 17:54

0

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...

Подробнее
Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

9-06-2023, 14:10

0

Ополченцы из приграничных регионов РФ рассказали о процессе подготовки в учебном центре ЧВК «Вагнер». Многие отметили...

Подробнее
Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Вчера, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее
Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

Эксперты рассказали об особенностях нынешнего туристического сезона

8-06-2023, 18:04

0

Эксперты в области туризма Христофор Константиниди и Александр Осауленко рассказали, что в нынешнем туристическом...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

Сегодня, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

Мошенники украли свыше 10 млн рублей у петербургского пенсионера

8-06-2023, 14:19

0

Сотрудники полиции Василеостровского района активно ищут подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилого мужчины 71...

Подробнее
«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

9-06-2023, 09:19

0

В России в этом году можно в июне отдохнуть лишь за 20 тыс. рублей, о чем сообщили в Ассоциации туроператоров России....

Подробнее
Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

Мэрия Рязани запретила уличным музыкантам исполнять песни иноагентов РФ

8-06-2023, 15:44

0

В Рязани запретили исполнять песни иноагентов, сообщает «RZN.info». На фестивале «Музыка Почтовой» его организаторы...

Подробнее
Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы

Туроператоры отказываются возвращать россиянам деньги за путевки в Хургаду после нападения акулы

9-06-2023, 10:49

0

Россияне, которые приобрели путевки на отдых в Хургаду (Египет), решили отказаться от них после вчерашнего вопиющего...

Подробнее