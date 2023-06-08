Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое закончилось смертельным исходом. После этого море закрыли на три дня. Вскоре стало известно, что в районе пляжа поймали акулу, однако неизвестно, этот ли хищник напал на мужчину.

Теперь многие российские граждане задаются вопросом: стоит ли отправляться на отдых в Египет и как вернуть деньги за путевку?

По словам Дмитрия Горина, вице-президента Российского союза туриндустрии, власти России и Египта не объявили об угрозе безопасности.

«В этой ситуации, так как никаких предупреждений, угроз безопасности не объявлено, оснований для возврата без штрафных санкций нет, к сожалению», – заявил эксперт.

Дмитрий Горин заявил, что отдых в Египте не представляет опасности, потому что местные власти приняли все необходимые меры. Например, пляжи в Хургаде были закрыты. В связи с этим спрос на отели с бассейнами значительно вырос.

После трагической гибели россиянина от нападения акулы дипломатический корпус призвал туристов из России быть осторожными. При этом важно строго соблюдать запреты на плавание и дайвинг, установленные египетскими властями, и следовать правилам отелей и береговой охраны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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