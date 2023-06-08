Директор концерна Rheinmetall признал потери военной техники, поставленной Украине

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Директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер дал интервью журналистам издания RND. Те спросили у него, почему ничего не слышно о потерях произведенной возглавляемым им предприятием военной техники, переданной Украине. Репортеры также уточнили, имеют ли они место.
Паппергер не стал скрывать и признался, что техника уничтожается и выводится из строя. Просто об этом не принято говорить публично.
По его словам, какой бы совершенной ни была военная техника, «в жизни всегда есть потери». Но в целом украинские военнослужащие о немецком вооружении отзываются в положительном ключе, называют ее выносливой.
Наглядным примером директор концерна назвал самоходную артиллерийскую PzH 2000. Rheinmetall для нее производит не только системы вооружения, но и шасси. Ресурс ствола самоходки рассчитан на 4,5 тысяч выстрелов. Однако даже после такого количества износа не происходит. Бойцы ВСУ успевают настреливать из САУ до 20 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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