В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов

Сегодня, 09:44

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В США сообщили подробности о деле с хранением Трампом документов
Фото из открытых источников

В американской прокуратуре сообщили более подробные сведения о судебном деле по отношению к занимавшему ранее должность президента США Дональд Трампу. Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены судебные обвинения в связи с хранением им секретных государственных документов в своем особняке в штате Флорида. 

Уточняется, что коробки с этими секретными документами находились в разных местах, где доступ к ним был со стороны посетителей, гостей. Сообщается, что в результате гости особняка могли прочитать секретные документы, относящиеся к оборонительной концепции США, к ядерной программе, к тем сторонам, которые характеризуются как трудные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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