Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин

Сегодня, 11:24

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Китайские дипломаты не прокомментировали вопрос о визите Блинкена в Пекин
Фото из открытых источников

Сотрудники китайского дипломатического представительства в США не подтвердили сообщение средств массовой информации о том, что на следующей неделе запланирован официальный визит руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в Китай. Ранее издание Politico сообщало, что такой визит уже намечен и готовится.

В ответ на вопрос представителей информационного агентства РИА «Новости» об этих сообщениях СМИ в китайском дипломатическом представительстве в США заявили, что не станут комментировать этот вопрос. При этом в посольстве добавили, что китайское политическое руководство готово к дипломатическим переговорам с США. 

«К сожалению, мне нечем поделиться в данный момент по существу заданных вами конкретных вопросов», – ответили в дипломатическом представительстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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