Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
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Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в Европейский союз в интервью изданию Corriere della sera.
Он выразил мнение, что Украина уже сейчас фактически присоединилась к союзу между европейскими государствами. Тем не менее, заявил он, для официального вступления в Европейский союз киевскому режиму следует выполнить все условия, требуемые согласно законодательству этой международной организации. Здесь он напомнил, что согласно принятым в ЕС законам по вопросу принятия новых государств в организацию для них требуется соответствие определенным обозначенным критериям.
«Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям», – заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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