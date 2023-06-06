Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в ЕС

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц сделал заявление по вопросу вступления Украины в Европейский союз в интервью изданию Corriere della sera.

Он выразил мнение, что Украина уже сейчас фактически присоединилась к союзу между европейскими государствами. Тем не менее, заявил он, для официального вступления в Европейский союз киевскому режиму следует выполнить все условия, требуемые согласно законодательству этой международной организации. Здесь он напомнил, что согласно принятым в ЕС законам по вопросу принятия новых государств в организацию для них требуется соответствие определенным обозначенным критериям.

«Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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