Британка с гигантоклеточной опухолью села на унитаз и сломала ногу

26-летняя жительница британского графства Мерсисайд Бетани Исон рассказала, как обнаружила у себя опасное заболевание после посещения туалета. Когда девушка была моложе, она обратилась к врачу с проблемой, но он не распознал болезнь. Как-то англичанка поднималась по лестнице у себя дома, когда почувствовала боль в ноге и решила присесть на сиденье унитаза, чтобы отдохнуть. В этот момент кость в ее колене сломалась с треском.

После осмотра специалисты обнаружили, что колено девушки сильно опухло, а кость и окружающие мягкие ткани ослабли. Биопсия показала, что причиной перелома стала гигантоклеточная опухоль кости. Как выяснилось, это редкий вид новообразования костных тканей, которое поражает любую часть скелета. Опухоль появляется в позвоночнике, челюстях, плече либо в бедренном суставе.

Врач сказал, что после операции девушка не сможет полноценно двигаться, но она не падала духом. После нескольких недель лечения Исон снова научилась ходить и наконец-то смогла носить обувь на высоких каблуках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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