Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Евгений Пригожин: подполковник Винивитин не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС...Подробнее
Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской гидроэлектростанции. Он заявил, что пока политическое руководство в Великобритании не располагает сведениями, позволяющими сделать выводы о причинах этого прорыва. Он сообщил, что представители британских разведовательных служб проводят изучение обстоятельств этого инцидента и что только после завершения такого исследования можно будет поднимать вопрос о причинах прорыва на гидроэлектростанции.
Ранее аналогичное заявление сделал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, который тоже заявил, что еще рано делать выводы о причинах инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о судьбе подполковника Романа Винивитина. По его словам, офицер ВС...Подробнее
Синоптик Александр Шувалов рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на ближайшие дни в...Подробнее
4 июня бронегруппа ВСУ, в состав которой вошли около 10 танков и другая бронетехника с ротной тактической группой...Подробнее
Отдых в европейских странах все также интересен россиянам, несмотря на усложненную процедуру получения шенгенской визы,...Подробнее
Желание Минобороны России уничтожить ЧВК «Вагнер» перешло все мыслимые и немыслимые границы. Об этом заявил военный...Подробнее
На фоне подорожания отдыха в Турции сервис МТС Travel рекомендовал российским туристам присмотреться к Абхазии, Грузии,...Подробнее
В квартире на улице Щербакова в Приморском районе Северной столицы умер маленький ребенок. Родители обнаружили тело...Подробнее
Министерство обороны России отправило отражать атаки диверсантов из ополчения РДК* (признан террористическим в РФ и...Подробнее
Поддержание здоровья печени чрезвычайно важно для любого человека. Особенно это важно после 40 лет, когда печень...Подробнее
Египет увеличил ряд налогов и сборов, взимаемых с иностранных туристов. В этот список входят беспошлинные покупки (duty...Подробнее
Комментировать