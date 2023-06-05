Сунак сделал заявление о ситуации вокруг Каховской ГЭС

Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской гидроэлектростанции. Он заявил, что пока политическое руководство в Великобритании не располагает сведениями, позволяющими сделать выводы о причинах этого прорыва. Он сообщил, что представители британских разведовательных служб проводят изучение обстоятельств этого инцидента и что только после завершения такого исследования можно будет поднимать вопрос о причинах прорыва на гидроэлектростанции.

Ранее аналогичное заявление сделал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, который тоже заявил, что еще рано делать выводы о причинах инцидента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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