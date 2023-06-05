С 15 июня все изменится: Поляки возмутились новыми возможностями россиян

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Благодаря тбилисскому авиационному хабу россияне получили возможность путешествовать по Европе. Известно, что в мае возобновились авиасообщения между Россией и Грузией. В Польше отреагировали на эту новость в негативном ключе.
Польское издание «onet.pl» назвало запуск рейсов «еще одним непонятным решением, которое облегчит гражданам страны-агрессора передвижение по Европе». Поляки упоминают, что Georgian Airlines, национальная авиакомпания Грузии, значительно расширила список международных рейсов из Москвы через Тбилиси. Ожидается, что с 15 июня российские пассажиры, летящие в грузинскую столицу, смогут отправиться в такие страны, как Австрия (Грац), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Италия (Неаполь), Нидерланды (Амстердам) и Франция (Нанси). Кроме того, в списке рейсов упомянуты Израиль (Тель-Авив) и Саудовская Аравия (Джуф, Даммам).
Запуск этих рейсов вызвал волнение и неодобрение у поляков, которые считают, что мера, предпринятая Россией, имеет негативный аспект. Они полагают, что расширение воздушного сообщения с Россией позволит гражданам РФ свободно путешествовать по Европе. Действия грузинского авиаперевозчика облегчает жизнь российским туристам, отмечают в Польше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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