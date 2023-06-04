Песков сообщил об информировании Путина о ситуации на Каховской ГЭС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о получении президентом Российской Федерации Владимиром Путиным информации о ситуации на каховской гидроэлектростанции. Он сообщил, что соответствующую информацию Путину предоставляет оборонное ведомство и другие специализированные учреждения. Каховская гидроэлектростанция расположена в Херсонской области.

Песков также охарактеризовал разрушения на этом объекте инфраструктуры как диверсию со стороны киевского режима. Он заявил, что одной из целей нанесения этих разрушений считает усложнение снабжения крымского полуострова водой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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