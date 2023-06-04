Час шик: Турецкие курорты сравнялись в цене с экзотическими странами

Россияне тратят в среднем 200 тысяч рублей на недельный отдых в Турции на двоих. Семья из трех человек должна выложить за тур около 218 тысяч рублей, а семье из четырех человек отдых на турецком побережье обойдется в 253 тысячи рублей.

Стоимость авиабилетов для российских туристов также выросла. Билеты Turkish Airlines обходятся в 1,5 и даже в 3,5 раза дороже, чем аналогичные от компаний из России и стран СНГ. Отдых в Египте тоже подорожал по сравнению с прошлым годом. Так, недельное пребывание на египетских курортах составляет около 150 тысяч рублей на двоих.

Таким образом, можно делать вывод о том, что цены на отдых в Турции и Египте превышает стоимость туров в экзотические страны Азии и Карибского побережья. В то же время спрос на отдых в Турции не снижается, прежде всего по причине отсутствия у россиян альтернатив. Турция остается для россиян самым востребованным туристическим направлением. На нее приходится около 67% продаж туров.

Ожидается, что в этот летний сезон в стране отдохнут около миллиона российских граждан, полагают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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