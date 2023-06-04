Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши

Сегодня, 09:29

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Немецкие журналисты выразили мнение о политике ЕС в отношении Польши
Фото из открытых источников

В немецком издании «Der Spiegel» опубликована статья, авторы которой обратились к теме взаимоотношений между Польшей и политическим руководством европейского союза. В публикации сообщается, что европейский суд принял решение признать польскую судебную систему не соответствующей правилам и требованиям, выдвигаемым со стороны европейского союза. 

Уточняется, что за отказ Польши выполнять требования и нормы, принятые в этой международной организации в этом отношении, государство должно выплачивать ежедневно штраф в размере 500 тысяч евро. Эту ситуацию, в которой оказалась Польша, авторы публикации охарактеризовали как «поражение».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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