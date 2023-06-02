Ли сделал заявление о Тайване

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Руководитель китайского оборонного ведомства Ли Шанфу на саммите государств азиатско-тихоокеанского региона в Сингапуре сделал заявление о позиции китайского политического руководства по отношению к тайваньскому вопросу. Он заявил, что в случае, если какое-либо другое государство попытается вмешаться в этот вопрос и отделить Тайвань от Китая, то на это отреагирует китайская армия.
Он заявил, что вопрос о Тайване является одним из приоритетных для Китая, а также его внутренним вопросом. Ли также считает, что американскому политическому руководству следует предпринимать конкретные решения для стабилизации отношений между армиями двух государств.
«Если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, китайские военные не будут кол****ься ни секунды», — заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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