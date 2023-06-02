Дипломат США сделал заявление о влиянии Китая на Северную Корею

Американский дипломат, специально занимающийся вопросами отношений с Северной Кореей, Сон Ким сделал заявление по вопросу о влиянии политического руководства Китая на КНДР. Он считает, что представители политического руководства Северной Кореи принимают такие решения, которые дестабилизируют ситуацию в регионе. Он заявил, что им следует более ответственно отнестись к тем решениям, которые они принимают.

Он заявил, что представителям китайского политического руководства следует использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы она вступила в переговоры для дипломатического урегулирования геополитической ситуации в регионе.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров. Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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