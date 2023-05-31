Российские дипломаты прокомментировали меры США по ДСНВ

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Дипломаты посольства Российской Федерации в США выпустили документ, в котором отреагировали на некоторые принятые со стороны американского политического руководства меры по ситуации вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Уточняется, что в США отказываются передавать сведения Российской Федерации о ядерном вооружении и допускать представителей инспекции РФ на объекты США по условиям договора.
В заявлении посольства РФ отмечено, что эти меры воспринимаются как попытка оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она вернулась к соблюдению договора, о временном прекращении выполнения которого ранее объявил российский президент Владимир Путин. В заявлении отмечается, что эти меры со стороны США не повлияют на изменение позиции РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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