Российского туриста шокировали цены в турецкой столовой

Российский турист рассказал о баснословных ценах в турецких точках общепита. Он пообедал в столовой Стамбула, а когда получил счет, ахнул, так как был неприятно удивлен. Россиянин сделал вывод о том, что кухня Турции и России очень похожа. Причем сервис в Турции тоже аналогичен: на поднос ставятся блюда, которые оплачиваются на кассе. По словам мужчины, еда вкусная и свежеприготовленная, но цены достаточно высокие. За три блюда россиянин заплатил 1260 рублей.

Мужчина рассказал, что поесть сравнительно дешево в Стамбуле можно только на окраинах. А в центре недорого можно купить только кукурузу за 80 рублей. Россиянин также для себя решил, что выгодно покупать путевку по системе «Все включено».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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