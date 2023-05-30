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Политолог Дмитрий Журавлев выказал свое мнение о саммите, который подготавливается представителями киевского режима. Руководитель администрации руководителя киевского режима Андрей Ермак ранее заявлял, что представители режима намерены организовать проведение саммита по обсуждению дипломатического урегулирования украинского кризиса. При этом он заявлял, что на него не будут приглашены представители Российской Федерации.
По мнению Журавлева, этот саммит не будет иметь большого значения. Политолог считает, что на нем примут участие государства европейского союза США, Канада, Австралия. Он полагает, что представители киевского режима попробуют пригласить на него и представителей других государств.
«Они позовут на него Индию, страны БРИКС в полном составе и посмотрят, приедут они или нет. У России очень хорошие отношения со странами БРИКС. Их участие в украинском саммите было бы странным. Также Украина хочет перетянуть Индию на свою сторону», – считает он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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