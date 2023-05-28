«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются

Сегодня, 16:19

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«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются
Фото из открытых источников

Туристам из России, которые планируют отпуск в новом пятизвездочном отеле Benata Hotel в городе Манавгат в турецкой провинции Анталье и уже забронировали номера, следует знать, что сроки их отдыха сдвигаются. Об этом сообщает российский «ТурПром» со ссылкой на турецкий сайт «Turizm Ajansi».

Открытие данного отеля состоится только 9 июня, тогда как планировалось ранее в первых числах мая. Задержка связана с продолжающимися строительными работами — рабочие не управились в обозначенные сроки. В этой связи бронирование российских туров на май и начало июня также отменено.

Если туристу не подходят новые сроки размещения, ему предложат альтернативные варианты.

Отель Benata предлагает отдыхающим отличный сервис — для желающих доступны номера четырех типов. На его территории располагаются сразу три бассейна, много баров и спа-центр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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