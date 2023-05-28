Турист РФ поделился отношением грузинских граждан после открытия авиаполетов в Грузию

Из России прямыми рейсами уже можно летать в Грузию, и о том, как принимают российских туристов в этой стране, рассказал один из них.

На своем канале «Дзен» он рассказал о своих впечатлениях и о том, как, по его мнению, повлиял четырехлетний перерыв в авиасообщении на отношение местного населения к россиянам.

По словам туриста, он положительно воспринимает Грузию и знает, о ее достоинствах. Хотя при этом мужчина отметил, что цены в Грузии выше, чем в Турции или России. В тоже время отдых в Грузии обойдется дешевле, чем во многих странах Европы.

Если говорить об отношении грузин к гражданам РФ, то действительно стоит знать, что есть те, кто настроен к россиянам недоброжелательно. В некоторых заведениях возможны даже проблемы с обслуживанием, если персонал узнает о русской национальности гостя.

Но все же он считает, что русофобия в Грузии не массовая.

«Очень многие говорят по-русски: в Тбилиси чуть меньше, в Батуми больше. Молодые больше общаются на английском, а старшее поколение на русском. И это нормально», — объяснил он.

Крайне негативное отношение проявится сразу же к тем, кто ведет себя некультурно, нарушая нормы закона и морали. Поэтому следует быть сдержанным, избегать публичной демонстрации национальной принадлежности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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