Турист РФ поделился отношением грузинских граждан после открытия авиаполетов в Грузию

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Из России прямыми рейсами уже можно летать в Грузию, и о том, как принимают российских туристов в этой стране, рассказал один из них.
На своем канале «Дзен» он рассказал о своих впечатлениях и о том, как, по его мнению, повлиял четырехлетний перерыв в авиасообщении на отношение местного населения к россиянам.
По словам туриста, он положительно воспринимает Грузию и знает, о ее достоинствах. Хотя при этом мужчина отметил, что цены в Грузии выше, чем в Турции или России. В тоже время отдых в Грузии обойдется дешевле, чем во многих странах Европы.
Если говорить об отношении грузин к гражданам РФ, то действительно стоит знать, что есть те, кто настроен к россиянам недоброжелательно. В некоторых заведениях возможны даже проблемы с обслуживанием, если персонал узнает о русской национальности гостя.
Но все же он считает, что русофобия в Грузии не массовая.
«Очень многие говорят по-русски: в Тбилиси чуть меньше, в Батуми больше. Молодые больше общаются на английском, а старшее поколение на русском. И это нормально», — объяснил он.
Крайне негативное отношение проявится сразу же к тем, кто ведет себя некультурно, нарушая нормы закона и морали. Поэтому следует быть сдержанным, избегать публичной демонстрации национальной принадлежности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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