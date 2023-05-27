«ГЛАС.RU»: посетившая Египет туристка из РФ рассказала о хамском отношении к россиянам

Туристка из России побывала на отдыхе в Египте и вернулась оттуда с неприятным послевкусием отдыха и не самыми лучшими впечатлениями. Сервис ее разочаровал очень сильно, но больше всего — хамское отношение к россиянам. Возможно, из-за СВО на Украине.

Женщина жила в отеле, а поехала туда по путевке «все включено». Оказалось, что включено туда презрительное отношение, но не то, что полагается.

Взять хотя бы шведский стол. Туристка была неприятно поражена тем, что когда отдыхающие из России спускались завтракать, блюда на шведском столе исчезали, словно их полностью размели.

«Каждый раз, когда они подходили к столу, еда «неожиданно» заканчивалась, однако, удивительным образом, запасы возобновлялись, как только к нему подходили туристы из других стран», — приводит слова туристки «ГЛАС.RU».

Женщина также проинформировала о том, что даже такого обязательного средства гигиены, как мыло, в номер не положили. Халат и тапочки приходилось покупать за свои деньги.

Единственным плюсом пятизвездочного отеля была ухоженная территория с изобилием площадок и зон для отдыха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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