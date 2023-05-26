«Sport24.ru»: сколько стоит отдохнуть в Египте летом 2023 года

Сегодня, 11:54

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«Sport24.ru»: сколько стоит отдохнуть в Египте летом 2023 года
Фото из открытых источников

Отдых в Египте — это теплое море, приятный климат, экзотика и комфортные отели. Как отмечает информационный портал «Sport24», ежегодно большое количество туристов из России посещает курорт Хургада. Популярность курорта обусловлена его разнообразием. Египетский город подходит как для детей и взрослых, так и для пенсионеров. 

Дешевые авиабилеты в Хургаду можно приобрести с начала до середины июня. Летние рейсы обойдутся россиянам примерно в 43 000 рублей на человека в обе стороны без пересадок. Стоимость проживания (за 7 ночей) в отеле Albatros Aqua Park Resort составит от 60 тыс. рублей в двухместном номере. Также россияне смогут отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе. Перелет туда и обратно составляет 48 тысяч рублей с человека. За 7 ночей в отеле Domina Coral Bay предстоит заплатить от 66000 рублей. 

Курорт Дахаб подходит для путешественников, которые хотят насладиться тихим спокойным отдыхом. Цены на перелет начинаются от 48 000 рублей на человека. В Дахабе можно остановиться в Jaz Dahabeya (94 тыс. рублей за 7 ночей). Перелет на египетский курорт обойдется в 50 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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