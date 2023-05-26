Лидер Талибана пообещал завоевать Иран

Абдулхамид Хорасани, один из лидеров Талибана* (террористическая организация, запрещена в РФ, - Ред.) записал видеообращение, из которого следует, что организация объявляет войну Ирану в случае, если тот не прекратит провокации.

«Не проверяйте нашу силу», — пригрозил он в ролике, который начал распространяться по сети.

Хорасани обвинил Тегеран в закулисных играх с Западом, пишет «МК».

СМИ сообщают о том, что к настоящему времени боевикам Талибана*, который находится сейчас у власти в Афганистане, удалось захватить иранскую военную базу в провинции Нимроз. Сами талибы* объявили, что со вчерашнего вечера им удалось уничтожить в общей сложности 18 приграничных иранских объектов.

«Если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран», — пообещал Хорасани.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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