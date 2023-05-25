Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин сделал заявление по вопросу о тех условиях, на которых политическое руководство Российской Федерации согласится на заключение договора с Украиной. Он заявил, что одним из условий соглашения должен стать отказ киевского режима от вступления в североатлантический альянс и в европейский союз.

Галузин напомнил, что еще в 1990 году украинское политическое руководство приняло декларацию о государственном нейтралитете. Дипломат заявил, что сегодня Украина должна вернуться к выполнению условий этой декларации. Галузин заявил, что представители киевского режима должны отказаться от ведения противостояния с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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