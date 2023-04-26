Кинокритик сравнил меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции

Кинокритик Давид Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции. Оказывается, в местных кинотеатрах принято не допускать показ фильмов больше, чем в трех залах одновременно. Зрителей уже приучили к разному кино, рассказал Шнейдеров.

«Во Франции есть чудесная ограничительная мера. Во французских кинотеатрах ни один фильм не может идти больше, чем в трех залах одновременно. Во Франции можно увидеть иранское, пакистанское, японское кино… Там идет работа со зрителем. Там есть общество, например, русского кино, которое поставляет только русские фильмы на рынок. Также есть общество китайского кино. Очень разумные меры поддержки национального кинематографа. А у нас кинотеатры считают, что если повесить фильм режиссера N, то все пойдут… Это не так», — сказал Шнейдеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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