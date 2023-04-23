Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

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Ассоциация туроператоров России сообщает, что на фоне существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться вдвое. По мнению специалистов, страну в 2023 году могут посетить лишь три миллиона туристов из РФ, хотя турецкие власти рассчитывают принять шесть миллионов путешественников.
Предполагается, что из-за роста стоимости отдыха туристы могут отдать предпочтение другим направлениям, а именно ОАЭ, Египту, Таиланду и Мальдивам. При этом в ассоциации уточнили, что ситуация может исправиться в том случае, если владельцы отелей пересмотрят ценовую политику, тем более что с российской стороны есть резервы для выполнения полетов в Турцию.
Тем не менее в АТОР усомнились, что турецкие отельеры пойдут на снижение цен. В ассоциации указали на то, что, по данным местных экспертов, большинство объектов у крупных сетей не собственные, а арендованные, и плата была зафиксирована в валюте на год или несколько лет. Отмечается, что продавать номера в минус гостиницы не станут, а скорее предпримут попытку найти россиянам замену на европейских рынках.
С другой стороны, компенсировать европейцами около 40 процентов турпотока в Анталию (именно столько составляют россияне) не удастся.
«Потери в загрузке будут неизбежны, дисконты все же придется давать, но с оглядкой на цены раннего бронирования. Так как ситуации, когда проданные заранее туры окажутся дороже, чем цены в сезон, вызовут очередной виток неудовольствия клиентов туроператоров», — добавили в ассоциации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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