Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

Сегодня, 07:34

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Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»
Джоан Роулинг

Писательница Джоан Роулинг в соцсетях объяснила необходимость для Вселенной полноценного сериала о «Гарри Поттере». Так будут лучше раскрыты персонажи и волшебный мир полюбившегося многим произведения, считает автор.

Роулинг отметила, что согласилась работать над шоу, так как хочет показать полтергейста Хогвартса Пивза. В фильмах не было этого героя, хотя в игре Hogwarts Legacy персонаж фигурировал.

«Пивз — это, честно говоря, как минимум 50% из причин, по которым я хотела сделать сериал», — подчеркнула Роулинг.

Вместе с тем автор поделилась беспокойством из-за появившегося в Сети негатива в отношении нового сериала. При этом, как уточнила Роулинг, она готова к потоку хейта и «запаслась на этот случай шампанским».

Сериал о Гарри Поттере был анонсирован HBO Max 12 апреля. Участие в его съемках также примет Warner Bros. Television. Роулинг выступит при создании картины исполнительным продюсером.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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