Хирург Тумаков рассказал об операциях, перенесенных моделью Хадид ради лисьего взгляда

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Американская модель Белла Хадид неоднократно ложилась на стол к хирургам ради своего лисьего взгляда. Такого мнения придерживается пластический хирург Глеб Тумаков. По его словам, когда разговоры идут об идеальном взгляде, в голове сразу же возникают мысли о блефаропластике. Но это только один из вариантов, благодаря которому область глаз становится привлекательнее в эстетическом плане. Кроме того, блефаропластика имеет ряд ограничений, пишет "Лента.ру".
Специалист отметил, что операция проводится исключительно по показаниям. Тумаков подчеркнул, что 26-летняя модель перенесла эндоскопическую подтяжку лба. Вполне вероятно, что имел место и височный лифтинг. Тем самым женщина может обзавестись лисьим взглядом. Тумаков сообщил, что специалисты приподняли знаменитости бровь в целом, ее внешний кончик. Он рассказал, что височный лифтинг не позволяет добиться некоторых желаемых вещей. Речь идет, например, о разглаживании морщин в области межбровья.
"Поэтому за идеальным взглядом часто стоит именно сочетание операций", - сказал Тумаков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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