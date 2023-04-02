Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых
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Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление о политике, которую проводит американское политическое руководство в юго-восточной Азии. Она отметила, что в этом регионе США увеличивают количество своих баз. Она указала, что недавно американцы получили доступ к ряду объектов на территории Филиппин. Мао Нин полагает, что такие действия со стороны американского политического руководства формируют геополитическую и военную напряженность в юго-восточной Азии.
Ранее она обратилась к политическому руководству других государств региона с предложением выстраивать взаимное сотрудничество.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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