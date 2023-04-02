Нин сделала заявление о политике США в юго-восточной Азии

Сегодня, 17:44

0

Image 16+
Нин сделала заявление о политике США в юго-восточной Азии
Фото из открытых источников

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление о политике, которую проводит американское политическое руководство в юго-восточной Азии. Она отметила, что в этом регионе США увеличивают количество своих баз. Она указала, что недавно американцы получили доступ к ряду объектов на территории Филиппин. Мао Нин полагает, что такие действия со стороны американского политического руководства формируют геополитическую и военную напряженность в юго-восточной Азии.

Ранее она обратилась к политическому руководству других государств региона с предложением выстраивать взаимное сотрудничество.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Нин сделала заявление о политике США в юго-восточной Азии

Сегодня, 17:44

Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых

Сегодня, 11:34

Глава венгерского МИД Сийярто: Будапешт не откажется от надежных поставщиков газа

Вчера, 13:04

В Италии предложен проект закона о запрете использования иностранных слов в официальных документах

Вчера, 08:04

Пакистан собирается закупать нефть из РФ

Вчера, 07:59

В Черногории второй тур выборов президента

2-04-2023, 09:34

Сообщается о намерении турецкой оппозиции взять кредит в МВФ

1-04-2023, 20:44

Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную инфраструктуру Казахстана

1-04-2023, 19:54

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

1-04-2023, 16:49

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

1-04-2023, 13:59

CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

31-03-2023, 20:24

Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

31-03-2023, 12:29

Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет

31-03-2023, 07:59

В МИДе РФ заявили о ситуации с таможенным договором между РФ и Эстонией

30-03-2023, 15:19

Уоллес рассказал о разных позициях политического руководства ЕС и его населения

30-03-2023, 08:54

Госдеп назвал российскую статью о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО опасной риторикой

30-03-2023, 06:49

Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

29-03-2023, 21:09

Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

29-03-2023, 20:04

В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

29-03-2023, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых

Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых

Сегодня, 11:34

0

Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и...

Подробнее
«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

2-04-2023, 18:19

0

Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

1-04-2023, 21:52

0

Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...

Подробнее
Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Вчера, 02:34

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....

Подробнее
Жители Кандалакши заметили в городе наклейки ЧВК «Вагнер»

Жители Кандалакши заметили в городе наклейки ЧВК «Вагнер»

Вчера, 18:35

0

В общественных местах города Кандалакша Мурманской области стали появляться наклейки с эмблемой ЧВК «Вагнер» и...

Подробнее
В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

0

С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную инфраструктуру Казахстана

Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную инфраструктуру Казахстана

1-04-2023, 19:54

0

В пресс-службе казахстанского Министерства по вопросам энергетики сообщили о завершении официального визита экспертов...

Подробнее
Сообщается о намерении турецкой оппозиции взять кредит в МВФ

Сообщается о намерении турецкой оппозиции взять кредит в МВФ

1-04-2023, 20:44

0

Турецкое издание Aydinlik сообщает о некоторых пунктах экономической программы турецкой политической оппозиции....

Подробнее
«МК»: Мать неизлечимо больного ребенка из Татарстана рассказала о трагедии

«МК»: Мать неизлечимо больного ребенка из Татарстана рассказала о трагедии

2-04-2023, 09:54

0

В Татарстане родился мальчик с редким генетическим заболеванием и его родные рассказали, как изменилась у них жизнь. У...

Подробнее
В Черногории второй тур выборов президента

В Черногории второй тур выборов президента

2-04-2023, 09:34

0

В Черногории проходят президентские выборы. Недавно в государстве завершился первый тур голосования. Сегодня, 2 апреля,...

Подробнее