Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Для туристов из России все больше доступным становится отдых в Ираке, в стране с тяжелой историей, ужасным имиджем и многочисленными сложностями в сфере безопасности. Стоимость поездки в Ирак можно назвать одной из самых дешевых. Перелет туда и обратно обойдется туристу в 35000 рублей.
По прибытии в Ирак российские путешественники могут получить визу за 75 долларов, которая действительна в течение 60 дней. Туристы могут путешествовать на такси, но в этом случае требуется специальное приложение, чтобы избежать языкового барьера. В Багдаде есть, на что посмотреть. Столица Ирака предлагает красивые достопримечательности и уникальную архитектуру.
Следует отметить, что уличная еда — подделки под американский фастфуд довольно низкого качества, поэтому путешественникам следует быть осторожными. В большинстве магазинов не продается алкоголь, что может расстроить россиян. Самое главное - в этой стране есть проблемы с безопасностью, поэтому правоохранители вынуждены сутками следить за каждой улицей и ее жителями. Сумки иностранцев часто обыскивают.
Несмотря на опасения по поводу безопасности, местное население очень дружелюбно относится к российским туристам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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