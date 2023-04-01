В Италии предложен проект закона о запрете использования иностранных слов в официальных документах

Представитель итальянского законодательного органа Фабио Рампелли предложил на изучение депутатами проекта закона, запрещающего использовать в официальных государственных документах иностранные слова. Эту законодательную инициативу также поддержала руководитель итальянского правительства Джорджия Мелони.

Уточняется, что, согласно проекту, предлагается ввести штраф в размере 100 тысяч евро за использование иностранных слов в официальных документах. Также уточняется, что нормы закона планируется распространить на все иностранные языки, но особенно акцент при этом делается именно на английский язык. В проекте закона также предлагается, чтобы занимающие государственные должности в Италии демонстрировали качественное знание итальянского языка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700