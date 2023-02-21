«СП»: в Китае придумали новый способ обхода технологических санкций США в отношении полупроводников

На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Китайские ученые придумали новый способ, который позволяет обойти санкции Вашингтона касательно чипов.
Как сообщает «Свободная Пресса», у Пекина появился шанс выиграть технологическую гонку с США.
О необходимости расширения фундаментальных исследований в стране, дабы они полностью соответствовали практическим технологиям глава Китая Си Цзиньпин заявлял уже не раз. Для достижения этой задачи в Китае создают национальный научно-исследовательский институт полупроводников, который поддержит молодых китайских ученых и поможет стране выиграть гонку микрочипов. В Китае уже не один год делают ставку на развитие технологий, поскольку понимают, что они необходимы для обеспечения экономического роста страны.
Пекин хочет запатентовать разработки, которые позволят регулировать производство микросхем нового поколения. В такой способ Китай хочет обойти американские санкции в полупроводниковой сфере.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Президент туристических агентств Сергей Голов рассказал, действительно ли безопасно сейчас отправляться на отдых в...Подробнее
Снабжение подразделений ЧВК «Вагнер» снарядами стало главной темой комментариев в соцсетях во время Послания президента...Подробнее
Геофизик рассказала о необычных голубых вспышках на небе накануне землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание...Подробнее
Об ошибках, допущенных при проведении пенсионной реформы в РФ, на страницах издания «Царьград» пишет эксперт Юрий...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...Подробнее
Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко заявил, что специалисты, которые постоянно отслеживают ситуацию,...Подробнее
О новом анимационном сериале «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказывает «Фонтанка». Выпустили этот...Подробнее
Стоимость квадратного метра в анонсированном Смольным доме для льготников оказалась на треть дешевле среднерыночной...Подробнее
Комментировать