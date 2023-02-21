«СП»: в Китае придумали новый способ обхода технологических санкций США в отношении полупроводников

Китайские ученые придумали новый способ, который позволяет обойти санкции Вашингтона касательно чипов.

Как сообщает «Свободная Пресса», у Пекина появился шанс выиграть технологическую гонку с США.

О необходимости расширения фундаментальных исследований в стране, дабы они полностью соответствовали практическим технологиям глава Китая Си Цзиньпин заявлял уже не раз. Для достижения этой задачи в Китае создают национальный научно-исследовательский институт полупроводников, который поддержит молодых китайских ученых и поможет стране выиграть гонку микрочипов. В Китае уже не один год делают ставку на развитие технологий, поскольку понимают, что они необходимы для обеспечения экономического роста страны.

Пекин хочет запатентовать разработки, которые позволят регулировать производство микросхем нового поколения. В такой способ Китай хочет обойти американские санкции в полупроводниковой сфере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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