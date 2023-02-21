Келин напомнил о случаях, при которых согласно доктрине РФ допустимо применение ядерного оружия

Сегодня, 09:19

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Келин напомнил о случаях, при которых согласно доктрине РФ допустимо применение ядерного оружия
Фото из открытых источников

Руководитель российского дипломатического представительства в Великобритании Келин в интервью на радио рассказал, что политическое руководство РФ не намерено применять ядерное оружие против киевского режима. Посол Российской Федерации напомнил, что в официальном документе, регулирующим вопросы оборонной концепции, обозначены случаи, при которых допускается использование этого оружия. Келин указал, что это ситуация, когда другое государство нанесло удар ядерным оружием по РФ, либо когда возникает угроза существованию РФ.

Дипломат отметил, что эта концепция оборонительная, но допускает нанесение превентивного удара. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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