Российский президент Владимир Путин сделал заявление об экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем. Он сообщил, что между двумя государствами выстраивается сотрудничество в экономике в разных направлениях, достаточно интенсивно и согласно достигнутым договоренностям. Это заявление российский президент сделал после переговоров с руководителем комиссии по международным вопросам китайской коммунистической партии Ван И.

Владимир Путин добавил, что ожидает официального визита в РФ политического руководителя Китая Си Цзяньпина. Ранее пресс-секретарь российского президента Песков сообщал, что Владимир Путин и Си Цзяньпин часто ведут диалог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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