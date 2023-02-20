На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Российский президент Владимир Путин сделал заявление об экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем. Он сообщил, что между двумя государствами выстраивается сотрудничество в экономике в разных направлениях, достаточно интенсивно и согласно достигнутым договоренностям. Это заявление российский президент сделал после переговоров с руководителем комиссии по международным вопросам китайской коммунистической партии Ван И.
Владимир Путин добавил, что ожидает официального визита в РФ политического руководителя Китая Си Цзяньпина. Ранее пресс-секретарь российского президента Песков сообщал, что Владимир Путин и Си Цзяньпин часто ведут диалог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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