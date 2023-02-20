Туроператоры России оценили влияние нового землетрясения в Турции на отдых россиян

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Российские туроператоры сообщили о том, что спрос на путевки в Турцию сохраняется.
По словам участников рынка, российские туристы отдыхают в Турции в основном в Анталье, а эта провинция в результате землетрясения не пострадала. Российские туристы, которые в момент толчков отдыхали в Стамбуле, также не пострадали.
Так, по словам туроператоров, на данный момент запросов о досрочном прерывании отдыха не зафиксировано. Россияне не отказываются от туров из-за землетрясения.
Как отмечаются туроператоры, спрос на путевки в Турцию не снижается, поскольку курортные провинции этой страны не пострадали. К тому же эксперты говорят о том, что новые землетрясения, если они и будут в Турции в ближайшее время, не будут такими разрушительными и снова с большой вероятностью не затронут те провинции, в которых предпочитают отдыхать туристы из России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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