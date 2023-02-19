Патрушев сделал заявление о позиции по тайваньскому вопросу

На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Представитель Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сделал заявление об отношении политического руководства государства к курсу Китая к Тайваню. Сегодня 21 февраля один из руководителей комиссии по международным вопросам китайской коммунистической партии Ван И провел переговоры с Патрушевым, который и сделал несколько заявлений. Среди затронутых тем оказалась и политика Китая по отношению к Тайваню.
Патрушев заявил, что политическое руководство РФ выступает на стороне китайских политических властей в их курсе по отношению к Тайваню. Также Патрушев отметил, что и по ряду других направлений внешней политики китайского государства политическое руководство РФ разделяет его позицию.
«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», – отметил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...Подробнее
Президент туристических агентств Сергей Голов рассказал, действительно ли безопасно сейчас отправляться на отдых в...Подробнее
Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...Подробнее
В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...Подробнее
Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...Подробнее
Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...Подробнее
Директор геофизической службы РАН Алексей Маловичко заявил, что специалисты, которые постоянно отслеживают ситуацию,...Подробнее
Комментировать