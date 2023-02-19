Патрушев сделал заявление о позиции по тайваньскому вопросу

Представитель Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сделал заявление об отношении политического руководства государства к курсу Китая к Тайваню. Сегодня 21 февраля один из руководителей комиссии по международным вопросам китайской коммунистической партии Ван И провел переговоры с Патрушевым, который и сделал несколько заявлений. Среди затронутых тем оказалась и политика Китая по отношению к Тайваню.

Патрушев заявил, что политическое руководство РФ выступает на стороне китайских политических властей в их курсе по отношению к Тайваню. Также Патрушев отметил, что и по ряду других направлений внешней политики китайского государства политическое руководство РФ разделяет его позицию.

«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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