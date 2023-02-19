На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию

Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР
Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...Подробнее
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе мероприятия осталось совсем немного, так как они перестали привлекать внимание зрителей.
Одним из самых ярких фильмов фестиваля можно назвать картину «Манодром», в которой рассказывается о том, как главный герой, с детства недолюбленный альфа-самец Ральфи активно занимается спортом и поиском возлюбленной. Картина строится на принципах токсичной маскулинности.
Участники фестиваля посмотрят и фильм «Дискобой» режиссера Джакомо Аббруццезе. Главный герой, которого играет модный немецкий актер Франц Роговский, будет пытаться получить французский паспорт, участвуя в боевых действиях.
В категорию мужской токсичности попала картина «Героический», рассказывающая о дедовщине в рядах мексиканской армии. В фильме также раскрываются криминальные дела военнослужащих и рэкет от высших военных руководителей.
Все эти фильмы не получили положительного отклика от зрителей, поэтому едва ли они могут конкурировать с другими картинами, представленными на фестивале Берлинале-2023.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...Подробнее
В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...Подробнее
На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе...Подробнее
Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...Подробнее
Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...Подробнее
В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...Подробнее
Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...Подробнее
Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...Подробнее
Комментировать