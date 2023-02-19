На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию

На ежегодном фестивале Берлинале представлены фильмы на тему мужской силы. В этом году таких картин в программе мероприятия осталось совсем немного, так как они перестали привлекать внимание зрителей.

Одним из самых ярких фильмов фестиваля можно назвать картину «Манодром», в которой рассказывается о том, как главный герой, с детства недолюбленный альфа-самец Ральфи активно занимается спортом и поиском возлюбленной. Картина строится на принципах токсичной маскулинности.

Участники фестиваля посмотрят и фильм «Дискобой» режиссера Джакомо Аббруццезе. Главный герой, которого играет модный немецкий актер Франц Роговский, будет пытаться получить французский паспорт, участвуя в боевых действиях.

В категорию мужской токсичности попала картина «Героический», рассказывающая о дедовщине в рядах мексиканской армии. В фильме также раскрываются криминальные дела военнослужащих и рэкет от высших военных руководителей.

Все эти фильмы не получили положительного отклика от зрителей, поэтому едва ли они могут конкурировать с другими картинами, представленными на фестивале Берлинале-2023.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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