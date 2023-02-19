Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным и Зеленским

Занимавший ранее должность американского президента Трамп сделал заявление, что готов как можно скорее встретиться и провести дипломатические переговоры с российским президентом Путиным и руководителем киевского режима Зеленским для урегулирования украинского кризиса в случае, если его опять выберут президентом США. Об этом он заявил в своем выступлении в ходе встречи со сторонниками.

Трамп подчеркнул, что в случае, если он опять займет должность американского президента, то намерен позвонить Путину и Зеленскому, чтобы организовать проведение дипломатических переговоров. Он подчеркнул, что намерен добиваться быстрого достижения дипломатического урегулирования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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