Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН

Сегодня, 08:34

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Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН
Фото из открытых источников

Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили созыв совета безопасности Организации объединенных наций на внеочередную работу. Поводом стали запуски баллистических ракет со стороны Северной Кореи, проведенные, по сообщениям официального Токио, 18 и 20 февраля.

Сообщается, что были запущены две баллистические ракеты дальнего расстояния, они упали вне японских границ. Представители политических властей Южной Кореи уже заявили, что в ответ введут в ближайшее время санкции против нескольких людей и организаций в Северной Корее, которые, как считается, участвуют в северокорейской программе по этим запускам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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