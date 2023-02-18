Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных переговоров по продлению зерновой сделки между всеми ее сторонами. Руководитель продовольственной программы при Организации объединенных наций Бисли уже заявил, что следует принять все меры для предотвращения провала переговоров.

В российском внешнеполитическом ведомстве указывали, что по зерновой сделке следует поставлять больше продовольствия в более бедные государства. На международной конференции в Мюнхене представители государств большой семерки заявили, что следует добиваться продления этой сделки.

«Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу… Непростыми (будут), это ясно. Но работа идет», – отметил собеседник агентства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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