Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

Издание Mirror сообщает, что у пятилетней жительницы Чили диагностировали редкую форму рака груди. Новообразование обнаружила мать ребенка Патрисия Муньос. После этого врачи определили, что речь идет о злокачественной опухоли.

Сейчас Мауре, которая стала самой юной пациенткой в мире с таким диагнозом, семь лет.

Девочке провели операцию по полному удалению молочной железы. Такое решение врачи приняли, чтобы предотвратить распространение клеток рака на другие органы.

Маура пока не осознает, насколько опасно ее заболевание.

«Дочь сказала во время одного из походов к онкологу, что не хочет быть лысой. То, что у нее нет груди, она пока не понимает», — рассказала мать девочки.

Женщина переживает, что Маура столкнется с психологическими проблемами, когда станет взрослой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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