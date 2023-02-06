Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
Занимавший ранее должность советника руководителя американского оборонного ведомства, полковник в отставке Макгрегор заявил, что представители политического руководства США не хотят признавать крах киевского режима. Он указал, что уже существует немало сведений, что в ВСУ уже мобилизуют подростков.
Макгрегор отметил, что это дополнительно доказывает поражение киевского режима в противостоянии с Российской Федерацией. Однако в США эту тему не обсуждают.
«Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет», – отметил Макгрегор.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации политические власти США оказались уже на грани прямого военного столкновения с Российской Федерацией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций. Речь идет о...Подробнее
Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра...Подробнее
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских...Подробнее
Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска. Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести...Подробнее
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву так и не удалось выполнить свое обещание сделать из Екатеринбурга...Подробнее
Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению...Подробнее
В боях на территории Украины погиб 46-летний отец троих детей из Кировской области Игонь Иванов. Известно, что он был...Подробнее
В Крыму 6 февраля датчики зафиксировали сейсмологическую активность. Телеканал «Миллет» со ссылкой на Крымский...Подробнее
Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...Подробнее
Комментировать