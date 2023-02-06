Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

Сегодня, 08:54

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Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима
Фото из открытых источников

Занимавший ранее должность советника руководителя американского оборонного ведомства, полковник в отставке Макгрегор заявил, что представители политического руководства США не хотят признавать крах киевского режима. Он указал, что уже существует немало сведений, что в ВСУ уже мобилизуют подростков. 

Макгрегор отметил, что это дополнительно доказывает поражение киевского режима в противостоянии с Российской Федерацией. Однако в США эту тему не обсуждают. 

«Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет», – отметил Макгрегор.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации политические власти США оказались уже на грани прямого военного столкновения с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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