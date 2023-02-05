Заместитель руководителя совета безопасности РФ Медведев прокомментировал недавнее заявление Арестовича, занимавшего ранее должность в администрации украинского президента Зеленского.

Арестович заявил, что, по его мнению, одним ищ вариантов урегулирования украинского кризиса является решение, которое было принято по Корее.

Медведев подчеркнул, что в Корее совсем другая ситуация. Он напомнил, что на корейском полуострове было сформировано два отдельных государства, а Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области уже включены в состав Российской Федерации, которая имеет суверенитет.

«В Киеве стеснительно бросили тезис, что никакой победы быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – отметил Медведев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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