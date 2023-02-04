В российском МИДе сделали заявление о позиции Ирака

Сегодня, 09:29

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В российском МИДе сделали заявление о позиции Ирака
Фото из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве выпустили заявление, в котором дипломаты охарактеризовали позицию иракских политических властей по украинскому кризису. В заявлении подчеркнули, что официальный Багдад занял взвешенную позицию. Дипломаты отметили, что это выразилось в том, что Ирак не присоединился к проведению санкционной политики, которую избрали западные государства по отношению к Российской Федерации. 

В министерстве подчеркнули, что это демонстрирует прочность двусторонних отношений по сотрудничеству, на которые не попросили сдвиги в геополитической ситуации. Ранее в Ираке в ходе официального визита российский руководитель внешнеполитического ведомства Лавров встретился и провел переговоры с представителями политических властей государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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