В российском МИДе сделали заявление о позиции Ирака

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В российском внешнеполитическом ведомстве выпустили заявление, в котором дипломаты охарактеризовали позицию иракских политических властей по украинскому кризису. В заявлении подчеркнули, что официальный Багдад занял взвешенную позицию. Дипломаты отметили, что это выразилось в том, что Ирак не присоединился к проведению санкционной политики, которую избрали западные государства по отношению к Российской Федерации.
В министерстве подчеркнули, что это демонстрирует прочность двусторонних отношений по сотрудничеству, на которые не попросили сдвиги в геополитической ситуации. Ранее в Ираке в ходе официального визита российский руководитель внешнеполитического ведомства Лавров встретился и провел переговоры с представителями политических властей государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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